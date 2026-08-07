Horizon Technology Finance veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Horizon Technology Finance hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,57 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Horizon Technology Finance ein EPS von -0,500 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at