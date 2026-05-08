Horizon Technology Finance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Horizon Technology Finance hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Horizon Technology Finance -0,530 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Horizon Technology Finance mit einem Umsatz von insgesamt 23,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,45 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at