Hormel Foods Corp Bottom Line Falls In Q3

(RTTNews) - Hormel Foods Corp (HRL) announced a profit for third quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $59.57 million, or $0.11 per share. This compares with $183.74 million, or $0.33 per share, last year.

Excluding items, Hormel Foods Corp reported adjusted earnings of $202.40 million or $0.37 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 2.3% to $2.961 billion from $3.032 billion last year.

Hormel Foods Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $59.57 Mln. vs. $183.74 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.33 last year. -Revenue: $2.961 Bln vs. $3.032 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.45 To $ 1.51 Full year revenue guidance: $ 12.1 B To $ 12.2 B