Hormel Foods Aktie
WKN: 850875 / ISIN: US4404521001
28.05.2026 12:36:32
Hormel Foods Corp Reports Retreat In Q2 Income
(RTTNews) - Hormel Foods Corp (HRL) revealed earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $157.47 million, or $0.29 per share. This compares with $180.02 million, or $0.33 per share, last year.
Excluding items, Hormel Foods Corp reported adjusted earnings of $220.28 million or $0.40 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.6% to $2.972 billion from $2.898 billion last year.
Hormel Foods Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $157.47 Mln. vs. $180.02 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.33 last year. -Revenue: $2.972 Bln vs. $2.898 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.43 To $ 1.51 Full year revenue guidance: $ 12.2 B To $ 12.5 B
