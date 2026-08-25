Hormel Foods Aktie
WKN: 850875 / ISIN: US4404521001
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25.08.2026 07:11:49
Hormel Foods Names Ex-Tyson Foods Executive Ash Bhumbla CFO
(RTTNews) - Hormel Foods Corporation (HRL), a packaged foods company, Monday announced that it has appointed Ash Bhumbla as its Chief Financial Officer, effective September 8.
He will be taking over from Paul Kuehneman who was acting as the interim finance chief when the previous CFO left the organization in October 2025.
Bhumbla is an experienced finance leader joins Hormel Foods from Tyson Foods, where he was the finance chief for the company's chicken segment. Prior to this he has held roles in at Perdue Farms and International Flavors & Fragrances.
On Monday, shares closed at $24.09, up 0.88% on the New York Stock Exchange.
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