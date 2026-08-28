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28.08.2026 06:31:29
Hormel Foods stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hormel Foods hat am 27.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,96 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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