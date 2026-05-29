Hormel Foods: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hormel Foods lud am 28.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,97 Milliarden USD – ein Plus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hormel Foods 2,90 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at