Royal Dutch Shell Aktie

Royal Dutch Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DA8Y / ISIN: US7802593050

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Energie-Versorgung 30.06.2026 09:38:40

Hormus-Krise: Shell rechnet mit weniger Flüssiggas-Lieferungen - Aktie sinkt

Hormus-Krise: Shell rechnet mit weniger Flüssiggas-Lieferungen - Aktie sinkt

Das weltweite Angebot an verflüssigtem Erdgas (LNG) könnte nach Einschätzungen von Shell 2026 bei länger andauernden Störungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus schrumpfen.

Der britische Energiekonzern erklärte am Dienstag in seinem jährlichen LNG-Bericht, dass die Auslieferungen physischer LNG-Lieferungen in diesem Jahr ähnlich hoch ausfallen könnten wie im Vorjahr, als weltweit 422 Millionen Tonnen verkauft wurden. Für 2027 rechnet das Unternehmen dann wieder mit Wachstum.

Die Prognose hänge jedoch davon ab, dass der Schiffsverkehr durch die Wasserstraße im Sommer wieder das normale Niveau erreicht. Anhaltende Störungen im weiteren Jahresverlauf könnten laut Shell zu einer Angebotsverknappung führen.

Vor dem Konflikt hatte Shell erwartet, dass der weltweite LNG-Absatz bis 2026 deutlich steigen würde.

Im Londoner Handel verliert die Shell-Aktie zeitweise 0,17 Prozent auf 28,96 Pfund.

DJG/DJN/rio/hab

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Fehler im Bericht aus 2023: Mutares reagiert sofort auf BaFin-Feststellung - Aktie höher
Jefferies passt Novo Nordisk-Ziel nach oben an - Aktie in Grün
RWE stößt auf großes Anlegerinteresse bei neuer grüner Anleihe - Aktie im Plus

Bildquelle: FotograFFF / Shutterstock.com

Nachrichten zu Royal Dutch Shell PLC (spons. ADRs)

mehr Nachrichten