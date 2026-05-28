Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

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28.05.2026 17:35:19

Hormuz, Suez, Panama: Why one can't charge shipping fees

Iran has been widely condemned for demanding up to $2 million per transit through the Strait of Hormuz. DW explores the reasons why Egypt can charge for the Suez Canal and Panama for its waterway, but not Tehran.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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