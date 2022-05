HORNBACH-Aktie dennoch tiefer: HORNBACH Holding will Dividende aufstocken

Die für ihre Baumarktkette bekannte HORNBACH Holding will ihren Aktionären mehr Dividende auszahlen.

Für das Geschäftsjahr 2021/22 solle dem Aufsichtsrat eine Ausschüttung von 2,40 Euro je Aktie vorgeschlagen werden, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montag im rheinland-pfälzischen Bornheim mit. Das sind 40 Cent mehr als ein Jahr zuvor. Endgültige Geschäftszahlen will der Vorstand am 17. Mai vorlegen.

Aktien von HORNBACH Holding verlieren am Montag auf XETRA zeitweise 0,75 Prozent auf 105,50 Euro.

