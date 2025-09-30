HORNBACH Aktie

HORNBACH für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Bilanz vorgelegt 30.09.2025 07:31:39

HORNBACH-Aktie: Umsatz steigt, Gewinn unter Druck

HORNBACH-Aktie: Umsatz steigt, Gewinn unter Druck

HORNBACH Holding hat den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal weiter gesteigert.

In den drei Monaten bis Ende August stiegen die Erlöse um drei Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Bornheim mitteilte. Das Baumarktgeschäft, das den Löwenanteil zu Umsatz und Ergebnis beiträgt, wuchs dabei um 3,4 Prozent. Dabei bekam der Konzern in Deutschland die zurückhaltende Konsumstimmung zu spüren: Hier stiegen die Erlöse um 0,9 Prozent, während sie im übrigen Europa um 5,8 Prozent zulegten.

Höhere Personalkosten belasteten das Ergebnis. Vor Zinsen und Steuern sank der um Sondereffekte bereinigte Gewinn (Ebit) um 7,2 Prozent auf 110,5 Millionen Euro, wie es weiter hieß. Dabei wirkten sich inflationsbedingte Gehaltssteigerungen sowie ein leicht höherer Personalstand aufgrund von Neueröffnungen negativ aus. Unter dem Strich verdiente HORNBACH mit 68,4 Millionen Euro 15,3 Prozent weniger.

Die Prognose für das Geschäftsjahr bestätigte das Unternehmen. Den Umsatz erwartet das Management auf oder leicht über dem Vorjahresniveau, als 6,2 Milliarden Euro erlöst wurden. Das bereinigte operative Ergebnis wird auf dem Vorjahresniveau erwartet, was bei HORNBACH eine Spanne von minus fünf bis plus fünf Prozent bedeutet, verglichen mit den vergangenes Jahr erzielten 270 Millionen Euro. Angesichts der guten Ertragsentwicklung insbesondere im ersten Quartal hält HORNBACH Holding ein Erreichen der oberen Spanne derzeit für wahrscheinlich. Im ersten Halbjahr hat das Unternehmen bisher ein bereinigtes operatives Ergebnis von gut 272 Millionen Euro eingefahren.

/nas/men/he

BORNHEIM/PFALZ (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Durchwachsene Zahlen belasten HORNBACH-Aktie erneut

Bildquelle: Nessluop / Shutterstock.com

Nachrichten zu HORNBACH Holdingmehr Nachrichten