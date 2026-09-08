HORNBACH Holding Q2 Preliminary Net Sales Up 7.3%; Backs FY Outlook

(RTTNews) - HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (HBH.DE) reported that preliminary net sales for the second-quarter increased by 7.3% to 1.814 billion euros from last year, driven by robust customer demand and a positive calendar effect of +1.3 business days. As a result of the corresponding gross profit growth, adjusted EBIT rose by 12.8% to 124.6 million euros.

The Group continues to expect net sales for the 2026/27 financial year at or slightly above the prior-year level of 6.434 billion euros and adjusted EBIT at the 2025/26 level of 264.7 million euros.

The final financial results for the second quarter and first six months of fiscal year 2026/27 will be published on September 29, 2026.