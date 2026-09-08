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08.09.2026 05:24:34
HORNBACH Holding Q2 Preliminary Net Sales Up 7.3%; Backs FY Outlook
(RTTNews) - HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (HBH.DE) reported that preliminary net sales for the second-quarter increased by 7.3% to 1.814 billion euros from last year, driven by robust customer demand and a positive calendar effect of +1.3 business days. As a result of the corresponding gross profit growth, adjusted EBIT rose by 12.8% to 124.6 million euros.
The Group continues to expect net sales for the 2026/27 financial year at or slightly above the prior-year level of 6.434 billion euros and adjusted EBIT at the 2025/26 level of 264.7 million euros.
The final financial results for the second quarter and first six months of fiscal year 2026/27 will be published on September 29, 2026.
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