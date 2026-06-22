HORNBACH mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HORNBACH hat am 19.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 6,24 EUR. Im letzten Jahr hatte HORNBACH einen Gewinn von 6,62 EUR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat HORNBACH 2,00 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,91 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 6,24 EUR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2,00 Milliarden EUR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at