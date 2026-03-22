HORNBACH Aktie
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
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22.03.2026 19:58:39
HORNBACH schafft Jahresziele - Aktie gewinnt
Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) wurde mit 264,7 Millionen Euro fast das Vorjahresniveau (269,5 Mio.) erreicht, was die Zielsetzung gewesen war. Konkret hatte HORNBACH einen Wert angestrebt, der nach der eigenen Prognose sich mit -2 bis +2 Prozent um das Vorjahresergebnis bewegt.
Im vierten Quartal (1. Dezember 2025 bis 28. Februar 2026) ist das Ergebnis gegenüber dem Vorjahresquartal jedoch zurückgegangen. So konnten die gestiegenen Kosten nicht vollständig kompensiert werden. Das bereinigte Ebit sei deshalb um 14 Prozent auf minus 34,8 Millionen Euro gesunken, hieß es weiter. Saisonal bedingt sei das Winterquartal (Q4) regelmäßig das schwächste Quartal im Geschäftsjahr mit negativem Beitrag zum Ergebnis.
Die Aktie steigt nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um 0,88 Prozent auf 80,60 Euro gegenüber dem XETRA-Schluss.
Das Trading Statement für das Geschäftsjahr 2025/26 wird den Angaben zufolge am 25. März 2026 veröffentlicht. Die endgültigen und geprüften Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26 sollen am 19. Mai 2026 folgen.
BORNHEIM/PFALZ (dpa-AFX)
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