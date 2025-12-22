HORNBACH: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

HORNBACH hat am 19.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,64 EUR gegenüber 1,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat HORNBACH mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at