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30.09.2026 06:31:29
HORNBACH: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
HORNBACH hat am 29.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
HORNBACH hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,81 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,69 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 4,69 EUR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,81 Milliarden EUR ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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