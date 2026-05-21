HORNBACH vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HORNBACH hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,73 EUR gegenüber -3,040 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 1,30 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,25 Milliarden EUR umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,66 EUR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,43 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 6,20 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 9,11 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 6,42 Milliarden EUR geschätzt.

Redaktion finanzen.at