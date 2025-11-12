HOSHIIRYO-SANKI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HOSHIIRYO-SANKI äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 112,80 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HOSHIIRYO-SANKI ein EPS von 131,57 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOSHIIRYO-SANKI in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,46 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,64 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at