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13.05.2026 06:31:29
HOSHIIRYO-SANKI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
HOSHIIRYO-SANKI lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 135,91 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 159,90 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,20 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 439,59 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 469,18 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 15,52 Milliarden JPY gegenüber 15,10 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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