HOSHIIRYO-SANKI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HOSHIIRYO-SANKI hat am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 104,46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 109,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 3,95 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,69 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at