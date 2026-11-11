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11.11.2026 06:31:29
HOSHIIRYO-SANKI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
HOSHIIRYO-SANKI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 123,75 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 112,80 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat HOSHIIRYO-SANKI im vergangenen Quartal 4,07 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOSHIIRYO-SANKI 3,64 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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