Hoshine Silicon Industry: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hoshine Silicon Industry lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,07 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hoshine Silicon Industry in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,01 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 5,23 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at