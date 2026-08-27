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27.08.2026 06:31:29
Hoshine Silicon Industry hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Hoshine Silicon Industry hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,21 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hoshine Silicon Industry noch ein Gewinn pro Aktie von -0,560 CNY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Hoshine Silicon Industry 5,15 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,55 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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