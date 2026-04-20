Hoshine Silicon Industry: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hoshine Silicon Industry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,28 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hoshine Silicon Industry ein EPS von 0,250 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,29 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 16,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,32 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 2,550 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hoshine Silicon Industry 1,48 CNY je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 23,25 Prozent auf 20,42 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 26,61 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 0,755 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 22,09 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at