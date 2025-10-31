Hoshine Silicon Industry: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hoshine Silicon Industry hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,400 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Hoshine Silicon Industry mit einem Umsatz von insgesamt 5,43 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,10 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 23,51 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at