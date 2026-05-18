HOSHIZAKI ELECTRIC legte Quartalsergebnis vor

HOSHIZAKI ELECTRIC lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 79,39 JPY gegenüber 76,59 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOSHIZAKI ELECTRIC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 135,55 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 118,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at