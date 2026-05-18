|
18.05.2026 06:31:29
HOSHIZAKI ELECTRIC legte Quartalsergebnis vor
HOSHIZAKI ELECTRIC lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 79,39 JPY gegenüber 76,59 JPY im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOSHIZAKI ELECTRIC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 135,55 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 118,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!