HOSHIZAKI ELECTRIC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HOSHIZAKI ELECTRIC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 82,90 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 77,43 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat HOSHIZAKI ELECTRIC im vergangenen Quartal 126,90 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOSHIZAKI ELECTRIC 113,18 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at