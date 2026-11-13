HOSHIZAKI ELECTRIC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HOSHIZAKI ELECTRIC hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 74,41 JPY. Im letzten Jahr hatte HOSHIZAKI ELECTRIC einen Gewinn von 82,90 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat HOSHIZAKI ELECTRIC mit einem Umsatz von insgesamt 138,32 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at