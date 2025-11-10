HOSHIZAKI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HOSHIZAKI hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

HOSHIZAKI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,130 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 860,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 758,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at