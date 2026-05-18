HOSHIZAKI zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HOSHIZAKI lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde mit 0,13 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,130 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz wurden 864,0 Millionen USD gegenüber 775,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at