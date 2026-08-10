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10.08.2026 06:31:29
Hosiden: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Hosiden lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 73,87 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hosiden 25,82 JPY je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Hosiden mit einem Umsatz von insgesamt 98,13 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,65 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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