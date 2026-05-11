Hosiden gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hosiden stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 41,21 JPY gegenüber 30,62 JPY im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Hosiden 73,23 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 67,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 322,65 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Hosiden ein Gewinn pro Aktie von 194,76 JPY in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 448,25 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 247,57 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at