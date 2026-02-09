Hosiden öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hosiden hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 161,41 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hosiden 78,64 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 103,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 129,59 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 63,59 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at