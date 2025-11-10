Hosiden stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hosiden hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 94,21 JPY, nach 14,51 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 129,09 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 58,30 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

