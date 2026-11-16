Hosiden vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hosiden lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 59,99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 94,21 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Hosiden 171,59 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 129,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at