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10.08.2026 06:31:29
Hosokawa Micron: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hosokawa Micron hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 63,44 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hosokawa Micron 108,21 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,00 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 19,82 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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