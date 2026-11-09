Hosokawa Micron: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hosokawa Micron hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 94,22 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,03 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Hosokawa Micron im vergangenen Quartal 21,65 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hosokawa Micron 19,70 Milliarden JPY umsetzen können.

Hosokawa Micron hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 240,42 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 306,09 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 82,56 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Hosokawa Micron einen Umsatz von 77,99 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at