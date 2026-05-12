Hosokawa Micron informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hosokawa Micron hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 72,51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 103,25 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hosokawa Micron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,40 Milliarden JPY im Vergleich zu 20,35 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at