Hosokawa Micron öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hosokawa Micron hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,03 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 108,36 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hosokawa Micron 19,70 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 23,03 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 306,09 JPY beziffert, während im Vorjahr 371,99 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,71 Prozent auf 77,99 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 85,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at