Hosokawa Micron stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hosokawa Micron hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 10,25 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 78,60 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hosokawa Micron in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,51 Milliarden JPY im Vergleich zu 18,12 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at