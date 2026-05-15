HOSOYA PYRO-ENGINEERING: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

HOSOYA PYRO-ENGINEERING gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 11,58 JPY. Im letzten Jahr hatte HOSOYA PYRO-ENGINEERING einen Gewinn von -9,150 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HOSOYA PYRO-ENGINEERING im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,06 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 890,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 53,30 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte HOSOYA PYRO-ENGINEERING ein EPS von 54,92 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat HOSOYA PYRO-ENGINEERING im vergangenen Geschäftsjahr 2,14 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HOSOYA PYRO-ENGINEERING 2,04 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at