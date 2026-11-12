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12.11.2026 06:31:28
HOSOYA PYRO-ENGINEERING gewährte Anlegern Blick in die Bücher
HOSOYA PYRO-ENGINEERING hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
HOSOYA PYRO-ENGINEERING hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,15 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 22,82 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 351,9 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 330,0 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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