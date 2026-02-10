|
10.02.2026
HOSOYA PYRO-ENGINEERING präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HOSOYA PYRO-ENGINEERING stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23,17 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 31,48 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 555,2 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 465,5 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.
