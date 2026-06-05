WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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05.06.2026 18:02:17
Hospitality jobs boom as US prepares for World Cup
It is the third month in a row US jobs figures have beaten expectations.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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