Hospitality Properties Trust Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hospitality Properties Trust Registered stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,28 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Hospitality Properties Trust Registered ebenfalls 0,280 USD je Aktie eingebüßt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hospitality Properties Trust Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 478,3 Millionen USD im Vergleich zu 490,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at