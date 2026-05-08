Hospitality Properties Trust Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hospitality Properties Trust Registered präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,91 USD gegenüber -0,700 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Hospitality Properties Trust Registered mit einem Umsatz von insgesamt 362,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 435,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,77 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at