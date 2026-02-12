Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
12.02.2026 07:51:19
Hospitality sector may benefit, with 2026 tourist arrivals forecast to hit 17 million: OCBC Research
Stocks with exposure to hospitality may gain from improved hotel performance, tourist receiptsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
