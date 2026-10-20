Host Digital Board Authorizes Upto $15 Mln Share Repurchase Program

(RTTNews) - Tuesday, Host Digital Inc. (HOST) announced that its Board has authorized a program to repurchase upto $15 million of its outstanding common stock for upto one year.

The move underscores the Board's confidence in Host Digital's long-term strategy and provides the company with the flexibility to repurchase shares when it believes its market price undervalues the business, while maintaining a focus on financing and delivering its contracted data center projects.

"Our share price hasn't changed the power available at Site I or the signed 15-year take-or-pay lease behind it," said CEO Harmol Samra.

"We're targeting delivery in the first quarter of 2027, and our top priority remains financing, developing, and delivering our contracted projects. We'll evaluate repurchases alongside those commitments and our other capital needs."

HOST was trading at $1.93, up 1.04 percent on the NYSE American.