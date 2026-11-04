Host Hotels & Resorts Aktie
WKN: 918239 / ISIN: US44107P1049
|
05.11.2026 00:04:15
Host Hotels & Resorts Reveals Retreat In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Host Hotels & Resorts (HST) reported earnings for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $70 million, or $0.10 per share. This compares with $161 million, or $0.23 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.2% to $1.347 billion from $1.331 billion last year.
Host Hotels & Resorts earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $70 Mln. vs. $161 Mln. last year. -EPS: $0.10 vs. $0.23 last year. -Revenue: $1.347 Bln vs. $1.331 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.40 Full year revenue guidance: $ 6.213 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Host Hotels & Resorts Inc.
Analysen zu Host Hotels & Resorts Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Host Hotels & Resorts Inc.
|21,87
|-0,52%