Host Hotels Resorts: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Host Hotels Resorts stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Host Hotels Resorts im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at